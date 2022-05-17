Москва, , 10:55 — REGNUM Россия победит и добьётся своих целей. Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на III просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Мы уверены, что всё будет хорошо. И мы уверены, что мы победим и мы добьёмся всех целей. Наш президент знает, куда он ведёт нашу страну. Мы все видим, какой… это называется политический консенсус, но мы все видим, какой уровень поддержки у нашего президента. И его поддерживает вся страна. Я уверен, его поддерживаете вы, его поддерживает молодёжь, его поддерживают все поколения нашей страны», — заявил Песков.

«И мы добьёмся своего. И вам будет жить лучше, и ваша безопасность будет гарантирована», — указал он.