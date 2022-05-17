Владикавказ, , 10:53 — REGNUM Из Северной Осетии на отдых в детские оздоровительные лагеря Черноморского побережья отправится 1400 детей. Первая группа готовится к выезду, который состоится уже 31 мая, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Детский лагерь «Орлёнок» Kdm34.ru

В настоящее время в лагеря отдыха выехали сотрудники минтруда для обследования условий проживания и организацию отдыха, сообщила 16 мая заместитель председателя правительства Лариса Туганова в ходе еженедельного аппаратного совещания под руководством главы республики Сергея Меняйло. Она также отметила, что в течение оставшихся дней до каникул предстоит проверить все лагеря отдыха внутри республики. Рабочая группа уже приступила к проверке 16 мая.

Глава РСО-Алании поручил проверить условия отдыха детей максимально ответственно, чтобы детская оздоровительная кампания проходила без срывов.

Читайте также: Для школьников Северной Осетии организуют профильные смены в летних лагерях