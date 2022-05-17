Лос-Анджелес, США, , 10:50 — REGNUM В рамках новой рекламной кампании Tommy Hilfiger Шон Мендес сделал кавер на песню Брюса Спрингстина 1984 года Dancing In the Dark. Об этом стало известно 16 мая из социальных сетей бренда.

Шон Мендес Скриншот YouTube

Кавер Мендеса на Dancing In the Dark является частью кампании Tommy Hilfiger под названиемClassics Reborn, которая, по словам компании, способствует «переосмыслению классического стиля Tommy Hilfiger, более устойчивого. Чествуя прошлое, мы в то же время стремимся соответствовать будущему».

Напомним, что ранее Мендес представил новый сингл When You’re Gone.

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