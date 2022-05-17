Элиста, 17 мая, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Булат Сараев утверждён в должности министра здравоохранения Калмыкии. Соответствующий указ сегодня, 17 мая, подписал глава республики Бату Хасиков.

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«Назначить Сараева Булата Амангельдыевича министром здравоохранения Республики Калмыкия», — сказано в документе.

ИА REGNUM сообщало, что Булат Сараев временно возглавил ведомство 29 марта. Он сменил на этом посту Юрия Кикенова, работавшего с августа 2018 года. Кикенов будет курировать деятельность медицинского факультета на базе Калмыцкого государственного университета имени Городовикова.