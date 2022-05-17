Канберра, , 10:54 — REGNUM Теневой казначей Джим Чалмерс (Лейбористская партия Австралии) в ходе своего публичного выступления в рамках избирательной кампании обвинил правительство страны, ныне контролируемое «Коалицией» во главе с премьер-министром Скоттом Моррисоном, в безответственном увеличении государственного долга. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралийские доллары

«Они удвоили государственный долг перед пандемией … Это делали одни и те же персонажи, которые ходили по Австралии и кричали, что… чистый долг в размере 175 миллиардов долларов — это катастрофа», — сказал политик.

По оценкам теневого казначея, государственный долг Австралии в следующем году будет составлять «715 миллиардов долларов или около того».

По словам Чалмерса, правительство Скотта Моррисона пытается все списать на пандемию.

«У этого правительства всегда есть оправдание всему», — сказал теневой казначей.