* запрещённая в России организация

Донецк, 17 мая, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Артиллерия киевских боевиков с утра 17 мая обстреливает из реактивных систем залпового огня «Град» Еленовку в Донецкой Народной Республике (ДНР), через которую провозят сдавшихся украинских нацистов с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 17 мая сообщает корреспондент телеканала RT Игорь Жданов в своем телеграм-канале

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украинская артиллерия с утра обстреливает «Градами» посёлок Еленовка под Донецком», — написал он в своем сообщении.

При этом Жаднов напомнил, что именно через этот населенный пункт везут пленных боевиков украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с металлургического комбината «Азовсталь».

«Выглядит как целенаправленная попытка уничтожить своё же сдавшееся подразделение», — добавил корреспондент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики за 90 дней эскалации выпустили по территории Донецкой Народной Республики свыше 28 тыс. боеприпасов, в результате погибли 117 мирных жителей, 526 ранены.