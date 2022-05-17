Тбилиси, 17 мая, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 17 мая отправился с рабочим визитом в Брюссель. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Gov.ge Ираклий Гарибашвили

По данным пресс-службы визит премьер-министра должен продлиться два дня. Запланированы его встречи с представителями Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента. Также программой визита предусмотрено посещение НАТО.

Сообщается, что основными вопросами, которые планирует обсуждать Гарибашвили: вхождение Грузии в ЕС и безопасность в Закавказье. Также в Брюссель отправится министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

Напомним, что Грузия 3 марта подала заявку на вступление в ЕС, и в связи с этим Брюссель прислана ей анкету-опросник. Первую часть Тбилиси передал 2 мая, вторую половину — 10 мая.