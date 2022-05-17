Париж, , 10:47 — REGNUM Оппозиционные силы во Франции высмеивают послужной список бывшего министра транспорта, экологического перехода и труда, а ныне премьер-министра страны Элизабет Борн, сообщает Le Parisien.

Марин Ле Пен

«Эммануэль Макрон демонстрирует свою неспособность к объединению и желание проводить свою политику презрения, разрушения государства, социального разрушения, налогового рэкета», — осудила Марин Пен, баллотирующаяся на пост главы государства в 2022 году.

«Уменьшение пособия на 1 млн безработных, отмена регулируемых цен на газ, отсрочка на 10 лет окончания атомной энергетики, открытие конкуренции со стороны SNCF и RATP. Выход на пенсию в 65 лет. Вперед к новому витку социального насилия!», — раскритиковал лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон назначил на пост премьер-министра страны бывшего министра труда, 61-летнюю Элизабет Борн.

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