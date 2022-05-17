Канберра, 17 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая на пресс-конференции 17 мая, поддержал заявление министра обороны страны Питера Даттона о том, что австралийцы должны быть готовы к войне. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Commonwealth of Australia Скотт Моррисон

«Работа министра обороны и состоит в том, чтобы гарантировать, что мы готовы ко всем возможным сценариям, и причина, по которой он это делает, заключается в том, чтобы убедиться, что эти возможные сценарии не претворятся в жизнь», — сказал Моррисон.

«И наше правительство как раз и изменило оборонную политику», — добавил премьер-министр, прежде чем перейти к критике в адрес оппозиции.

Моррисон пожурил предыдущее лейбористское правительство за сокращение оборонных расходов.