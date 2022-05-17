Южно-Сахалинск, , 10:44 — REGNUM В условиях санкционного давления, когда против России все страны Запада, жители страны должны сплотиться, считает атаман Сахалино-Курильского окружного казачьего общества Александр Агибалов.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Казаки Сахалинской области, как и казаки всей страны, поддерживают решение Президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. На протяжении многих лет страны Запада подготавливали вооружённые силы Украины к войне. Сегодня мы прекрасно понимаем, что против России все страны Запада. В условиях санкций мы должны сплотиться. 4 тысячи казаков принимали участие в спецоперации добровольцами. Желаем нашим солдатам скорейшего возвращения. Победа будет за нами!» — цитирует Агибалова телеграм-канал правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, сдавшийся в плен на Украине британский наёмник Эндрю рассказал о том, как его отправили на окраины Бучи — города, в котором была устроена киевским режимом провокация.