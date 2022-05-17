Канберра, , 11:02 — REGNUM Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз в ходе пресс-конференции 17 мая пообещал, что обнародует фискальный план, которому будет следовать его правительство в случае победы на федеральных выборах 21 мая. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

«Наши расчеты будут опубликованы в четверг (19 мая — прим. ИА REGNUM)», — сказал он.

Обещание Альбаниза было получено после того, как журналисты спросили политика, превысят ли расходы его правительства аналогичные расходы бюджета, если у власти останется правящая «Коалиция» во главе со Скоттом Моррисоном.

«Я скажу вам точно, чего не будет в нашем плане по расходам — это объявленное [«Коалицией] за пару дней до выборов сокращение иностранной помощи на 4,5 миллиарда долларов», — заявил Альбаниз.

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