Канберра, 17 мая 2022, 11:02 — REGNUM Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз в ходе пресс-конференции 17 мая пообещал, что обнародует фискальный план, которому будет следовать его правительство в случае победы на федеральных выборах 21 мая. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз
Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз
Australian Labor Party

«Наши расчеты будут опубликованы в четверг (19 мая — прим. ИА REGNUM)», — сказал он.

Обещание Альбаниза было получено после того, как журналисты спросили политика, превысят ли расходы его правительства аналогичные расходы бюджета, если у власти останется правящая «Коалиция» во главе со Скоттом Моррисоном.

«Я скажу вам точно, чего не будет в нашем плане по расходам — это объявленное [«Коалицией] за пару дней до выборов сокращение иностранной помощи на 4,5 миллиарда долларов», заявил Альбаниз.

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