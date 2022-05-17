Ярославль, , 10:44 — REGNUM Депутаты комитета по жилищно-коммунальному комплексу Ярославской областной думы не поддержали проект обращения к губернатору о заморозке тарифов ЖКХ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Квитанция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Авторами проекта стали депутаты фракции КПРФ. Они предлагали губернатору ввести мораторий на рост тарифов с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года. Так авторы предлагали защитить жителей от роста цен.

Однако коллеги раскритиковали идею коммунистов. Они заявили, что если остановить рост тарифов, коммунальщики не смогут оказывать качественные услуги жителям. А на то, чтобы компенсировать потери из бюджета, денег нет.

В итоге за проект проголосовал лишь один депутат, входящий в комитет по ЖКК.

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