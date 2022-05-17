Троицкий район, Алтайский край, 17 мая, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Одежда в долг, взятая 28-летним жителем Троицкого района Алтайского края, стала поводом для местных разборок с вымогательством. Подробности уголовного дела, предусмотренного п. п. «а», «в» ч.2 ст.163 УК РФ («Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия»), 17 мая сообщает СУ СК РФ по региону.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Бедность

По данным следствия и суда, в мае 2020 года житель Троицкого района попросил у своего знакомого, который занимается скупкой и продажей вещей, приобрести для него верхнюю одежду на сумму 5 тысяч рублей в долг, обязуясь отдать деньги позже. В связи с тем, что у мужчины возникли финансовые трудности, он попросил отсрочку долга, однако знакомый ему отказал.

В сентябре 26-летний «ростовщик» попросил своих друзей помочь вернуть денежные средства путем их вымогательства у должника. Для этого злоумышленники разработали план, согласно которому обманным путем заманили должника на окраину села, где применяя физическую силу и угрожая, потребовали написать расписку. Согласно текста, мужчина должен был вернуть 25 тысяч рублей, которые якобы одолжил у знакомого, а также проценты за каждый день просрочки. Впоследствии «барыга» обратился в суд, и с должника была взыскана сумма в размере более 40 тысяч рублей.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал злоумышленников виновными и назначил им наказание от 2 лет до 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком от 1 года 6 месяцев до 3 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, многие жители беднейшего Алтайского края, почти половина которые проживает в сельской местности, не может позволить себе даже дешёвой курицы. К примеру, в Топчихе самым

популярным продуктом стали обрезанные свиные ребра: на этих костях варят суп, тем и питаются.

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