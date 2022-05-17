Донецк, 17 мая, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Украинские боевики за 90 дней эскалации выпустили по территории Донецкой Народной Республики свыше 28 тыс. боеприпасов, в результате погибли 117 мирных жителей, 526 ранены. Об этом 17 мая сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За 90 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 2912 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 2645. Всего противником выпущено 28 074 боеприпаса различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК «Точка-У», 11 ракет РСЗО БМ-30 «Смерч», 27 ракет РСЗО БМ-27 «Ураган» и 4254 ракеты РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что за указанный период погибли 117 мирных жителей, в том числе четверо детей, ранения получили 526 мирных жителей, включая 42 детей.