Канберра, 17 мая, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Участие в голосовании на федеральных выборах в Австралии является не правом гражданина, а обязанностью, за неисполнение которой предусмотрен штраф. Однако на выборах в 2022 году многие граждане задаются вопросом, должны ли они идти голосовать, если они заболели COVID-19. О том, что делать в этом случае, 17 мая сообщил телеканал NineNews.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Как оказалось, заболевание COVID-19 не освобождает гражданина от обязанности проголосовать. Сделать это он сможет по почте. В этих целях Австралийская избирательная комиссия оставляет возможность подачи заявки на голосование по почте до 18 мая.

Однако если же гражданин, заболел в период с 18 мая по 24 мая (день голосования), то даже в это случае он проголосует — по телефону.

Подчеркивается, что в целях безопасности подробности голосования по телефону до сих пор не раскрываются.