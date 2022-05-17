Екатеринбург, 17 мая, 2022, 10:44 — ИА Регнум. На Среднем Урале арестовано имущество фирмы. Причиной стала задолженность участника внешнеэкономической деятельности в 25,5 млн рублей по уплате таможенных платежей. Об этом журналистам сообщили Уральской транспортной прокуратуре.

U.S. Navy На таможне

Решение об аресте имущества санкционировано свердловским транспортным прокурором. Ранее в адрес фирмы были направлены уведомления о необходимости оплаты задолженности. Однако требования таможни не были выполнены. В связи с этим арестованы два автомобиля «БМВ», принадлежащие организации.

При дальнейшем неисполнении требований законодательства арестованное имущество взыщут в доход государства.