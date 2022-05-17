Мясниковский район, Ростовская область, , 10:42 — REGNUM В Ростовской области прокуратура обязала власти отремонтировать дороги на школьных маршрутах. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском надзорном ведомстве.

Грязь, лужа, бездорожье, распутица Анна Рыжкова © ИА REGNUM

О плохом состоянии дорог на школьных маршрутах в Краснокрымском сельском поселении стало известно в ходе прокурорской проверки. В частности, не соответствовали требованиям дороги на хуторе Красный Крым и в селе Султан Салы (Мясниковский район). На проезжей части оказалось полно ям и выбоин, отсутствовала дорожная разметка.

Главе администрации сельского поселения внесено представление, после рассмотрения которого нарушения устранены, дороги были оперативно приведены в надлежащее состояние.