Пекин, 17 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Валовый показатель охвата высшим образованием Китая достиг 57,8% в 2021 году по сравнению с 30% в 2012 году, сообщило Министерство образования КНР, передает 17 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Более 44,3 млн студентов обучаются в высших учебных заведениях по всей стране, сообщило министерство на пресс-конференции, добавив, что в настоящее время в Китае самая большая в мире система высшего образования. По данным министерства, на сегодняшний день в Китае высшее образование получили в общей сложности 240 млн человек.

На пресс-конференции были освещены достижения реформы и развития высшего образования Китая после 18-го Съезда Коммунистической партии Китая в 2012 году.