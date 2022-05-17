Канберра, 17 мая, 2022, 11:10 — ИА Регнум. 17 апреля на телеканале NineNews состоялись дебаты между видным представителем правящей «Коалиции» Таней Плиберсек и высокопоставленным функционером Лейбористской партии Австралии Джейн Хьюм. В ходе полемики по поводу недавней смерти сенатора Кимберли Китчинг, одна из политиков заявила, что «мертвецы не рассказывают сказки».

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

Ведущая NineNewsЭлли Лэнгдон подняла тему буллинга в Лейбористской партии на фоне смерти Китчинг, которая умерла 10 марта от сердечного приступа в возрасте 52 лет. Как сообщалось тогда, она пожаловалась руководству партии, что над ней издевались другие лейбористы.

В защиту своей партии депутат Плиберсек сказала, что любая жалоба по факту издевательств, поданная официально, будет «тщательно и независимо расследована».

«Подожди, Таня. Кимберли уже умерла. Она не может подать жалобу. Очевидно, она подала жалобу перед своей смертью», — парировала депутат Хьюм.

«Никто не может подтвердить это сейчас», — отмахнулась Плиберсек.

«Но мертвецы не рассказывают сказки», — прервала ее Хьюм, процитировав одно из названий фильма «Пиратов Карибского моря».