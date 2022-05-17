Канберра, 17 мая, 2022, 11:10 — ИА Регнум. 17 апреля на телеканале NineNews состоялись дебаты между видным представителем правящей «Коалиции» Таней Плиберсек и высокопоставленным функционером Лейбористской партии Австралии Джейн Хьюм. В ходе полемики по поводу недавней смерти сенатора Кимберли Китчинг, одна из политиков заявила, что «мертвецы не рассказывают сказки».

JJ Harrison
Парламент Австралии. Канберра

Ведущая NineNewsЭлли Лэнгдон подняла тему буллинга в Лейбористской партии на фоне смерти Китчинг, которая умерла 10 марта от сердечного приступа в возрасте 52 лет. Как сообщалось тогда, она пожаловалась руководству партии, что над ней издевались другие лейбористы.

В защиту своей партии депутат Плиберсек сказала, что любая жалоба по факту издевательств, поданная официально, будет «тщательно и независимо расследована».

«Подожди, Таня. Кимберли уже умерла. Она не может подать жалобу. Очевидно, она подала жалобу перед своей смертью», парировала депутат Хьюм.

«Никто не может подтвердить это сейчас», отмахнулась Плиберсек.

«Но мертвецы не рассказывают сказки», прервала ее Хьюм, процитировав одно из названий фильма «Пиратов Карибского моря».