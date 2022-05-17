Лондон, , 10:38 — REGNUM Барабанщик Мэтт Хелдерс рассказал о предстоящем альбоме британской рок-группы Arctic Monkeys, заявив, что в музыкальном плане он «берет начало там, где остановился Tranquility Base Hotel & Casino».

Arctic Monkeys Скриншот

Группа из Шеффилда еще официально не объявила о продолжении своего альбома, вышедшего в мае 2018 года, но ожидается, что новая музыка группы появится в этом году, учитывая, что Monkeys отправляются в турне в августе.

Барабанщик Хелдерс уже дал понять поклонникам, чего ожидать от их следующей пластинки. В беседе с Майком Долбиром для DrumathonLIVE 2022 в этом году Хелдерс сказал, что следующий альбом Monkeys будет похож на Tranquility Base Hotel & Casino 2018 года.

«Я имею в виду, что это никогда не будет похоже на [сингл Arctic Monkeys 2012 года] R U Mine? и все эти вещи, ну, знаете, тяжелые риффы и все такое», — утвердил Хелдерс.

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