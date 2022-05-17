Москва, 17 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Российские космонавты выйдут в открытый космос летом 2022 года. Запланированный на май выход за борт Международной космической станции перенесён. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

МКС

«Следующий выход космонавтов Роскосмоса в открытый космос (ВКД-54) по российской программе предварительно намечен на лето 2022 года», — говорится в сообщении.

При этом причина переноса не указывается.

Напомним, предыдущие работы российских космонавтов на внешней стороне МКС прошли в ночь с 28 на 29 апреля. В ходе этого выхода Олег Артемьев и Денис Матвеев впервые запустили роботизированный манипулятор ERA на внешней стороне модуля «Наука».

Читайте также: Российские космонавты первый раз за экспедицию выйдут в открытый космос

Как сообщало ИА REGNUM, российская программа по Международной космической станции предусматривает пять выходов в открытый космос за лето текущего года. Выходы за борт станции назначены на 20 июня, 15 и 17 июля, 10 и 12 августа. Среди задач предстоящих выходов отмечена подготовка к переносу шлюзовой камеры с модуля «Рассвет» на модуль «Наука».

Также, согласно графику, опубликованному в журнале «Русский космос», космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев должны были выйти в открытый космос 19 мая.

Ранее по теме: Российские космонавты пять раз выйдут за борт МКС летом 2022 года