Москва, 17 мая 2022, 10:38 — REGNUM Как только Запад поймет, что Россия все равно возьмет Украину, он будет готов пойти на любую подлость, потому что победы России он принять не может, заявил в интервью журналисту Сергею Мардану лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире радио «Комсомольская правда».
По его словам, англо-саксонская цивилизация и уже американцы — это бандиты, или потомки бандитов, у которых внутри укоренилась одно единственное родовое желание — грабить. Именно этим они и занялись на фоне российской спецоперации на Украине. Но начав экспроприировать российские активы, они начали пилить сук, на котором сидят – долларовую систему.
Все больше стран переходят к оплате в национальных валютах, а это значит, что у Запада из рук уходит их главный инструмент грабежа — печать долларов, на которые приобретаются авианосцы для того, чтобы затем заставлять силой пользоваться долларами тех, кому они почему-то не нравятся. И России нужно понять, что это без боя Запад не отдаст.