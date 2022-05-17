Москва, 17 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Как только Запад поймет, что Россия все равно возьмет Украину, он будет готов пойти на любую подлость, потому что победы России он принять не может, заявил в интервью журналисту Сергею Мардану лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире радио «Комсомольская правда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Значит, нам предстоит ждать, что по мере того, как русские войска вот в этом стиле ни шатко ни валко кое-как с ошибками прогрызут всё, будут нарастать разного рода неприятности. Они будут думать, как приз-то отобрать. Янки держатся на мошенничестве. Янки держатся на подлости и мошенничестве. Янки, когда у них выигрывают по их правилам, меняют правила, а не признают проигрыш. Это их сущностная их черта», — подытожил Кургинян.

По его словам, англо-саксонская цивилизация и уже американцы — это бандиты, или потомки бандитов, у которых внутри укоренилась одно единственное родовое желание — грабить. Именно этим они и занялись на фоне российской спецоперации на Украине. Но начав экспроприировать российские активы, они начали пилить сук, на котором сидят – долларовую систему.

Все больше стран переходят к оплате в национальных валютах, а это значит, что у Запада из рук уходит их главный инструмент грабежа — печать долларов, на которые приобретаются авианосцы для того, чтобы затем заставлять силой пользоваться долларами тех, кому они почему-то не нравятся. И России нужно понять, что это без боя Запад не отдаст.