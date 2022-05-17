Москва, 17 мая 2022, 10:38 — REGNUM Зафиксировать факт обстрела села Алексеевка в Курской области со стороны украинских боевиков поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 17 мая сообщили в ведомстве.
«В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут им уголовно-правовую оценку», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи установят круг виновных лиц для привлечения их к уголовной ответственности.
Утром 17 мая украинские боевики обстреляли приграничное с Украиной село Алексеевка в Курской области из крупнокалиберного оружия.
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