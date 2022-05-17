Канберра, , 10:42 — REGNUM Система здравоохранения Австралии готовится к всплеску заболеваемости гриппом в течение приближающегося лета. В этом году на континенте уже зарегистрировано более 10 000 случаев заболевания, а уровень вакцинации против гриппа по всей стране остается низким. Об этом 17 мая сообщил телеканал Nine News.

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Только 15% жителей Австралии сделали прививку от гриппа в этом году с тех пор, как вакцинироваться стало возможным в апреле. Это можно сравнить с 49% населения, привитого прививку к этому времени годом ранее.

По состоянию на 8 мая в Австралии было зарегистрировано почти 11 000 случаев гриппа по сравнению с 240 случаями, которые были зарегистрированы в это время в 2021 году.

Глава Австралийской медицинской ассоциации Нового Южного Уэльса Даниэль Макмаллен заявил в эфире Nine News, что сейчас жители Австралии гораздо более уязвимы к гриппу, чем в прошлом году, поскольку тогда ковид-ограничения препятствовали распространению вируса.

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