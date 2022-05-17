Кемерово, 17 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Кемерове перед судом предстанут два 20-летних местных жителя, обвиняемый в поджоге автомобиля по заказу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Кемеровской области, преступление было совершено в апреле 2021 года.

T S Поджигатель

46-летняя горожанка обратилась в больницу с заявлением, что неизвестные подожгли её автомобиль Suzuki Aerio, стоявший на парковке. Сумма ущерба составила около 80 тыс. рублей.

В ходе введённого в городе плана «Спираль» были задержаны подозреваемые в поджоге, один из которых уже имел судимость. По данным следствия, поджог был совершён по заказу.

«На улице к ним подошёл мужчина и попросил совершить поджог машины, указав её данные и место, где была припаркована машина. Ночью фигуранты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли на автопарковку, облили «Сузуки» горючей жидкостью, подожгли её и скрылись», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документу направлены в суд. Молодым поджигателям грозит до 5 лет лишения свободы. Дело против заказчика преступления было в отдельное производство, его поиски в настоящее время продолжаются.