Канберра, 17 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Поскольку власти Финляндии и Швеции официально заявили, что намерены добиваться членства в НАТО на фоне последних событий на территории Украины, список «нейтральных» или неприсоединившихся к военным союзам стран в Европе, похоже, сократится. 17 мая австралийский телеканал NineNews сообщил, какие еще европейские страны могут рассматриваться как потенциальные члены НАТО в будущем.

Рис. 7. Карта Европы со странами и столицами

Пожалуй, самая известная нейтральная страна в Европе — это Швейцария. Но в последние недели ее правительство изо всех сил старается объяснить свою концепцию нейтралитета после того, как оно поддержало санкции ЕС против России, а швейцарский нейтралитет в эти дни почти ежедневно анализируется в местных СМИ.

Чтобы освободиться от оккупации союзников после Второй мировой войны в 1955 году Австралия закрепила свой нейтралитет в конституции. Но в свете последних событий канцлер Карл Нехаммер стал утверждать, что военный нейтралитет не обязательно означает моральный нейтралитет, и что Австрия решительно осуждает спецоперацию России на Украине.

Нейтралитет Ирландии долгое время оставался чем-то вроде белого, неизведанного пятна. Премьер-министр Михол Мартин попытался резюмировать позицию страны в начале этого года, заявив, что «политически мы не нейтральны, но мы нейтральны в военном отношении».

Наиболее твердую позицию в отношении своего нейтралитета занимает Мальта, население которой, как показывают последние опросы, также не стремится отказаться от такого статуса.

Отношения Кипра с Соединенными Штатами значительно укрепились за последнее десятилетие, но любая идея членства в НАТО остается вне обсуждения — по крайней мере, на данный момент.