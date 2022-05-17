Тверь, 17 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Выставка полотен русских художников, относящихся к движению «передвижников», откроется в Тверской областной картинной галерее 18 мая, в Международный день музеев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Афиша выставки художников-передвижников

Выставка «Передвижники. Русское искусство XIX — начала ХХ веков» будет посвящена трем периодам деятельности Товарищества передвижников и его влиянию на развитие русского национального искусства.

В экспозиции будет представлено более 40 подлинных произведений признанных российских классиков Василия Сурикова и Виктора Васнецова, Ильи Репина и Ивана Крамского, Ивана Шишкина и Алексея Саврасова, декоративные скульптуры русских скульпторов Евгения Лансере и Василия Грачева. Также посетители выставки смогут увидеть полотна, выставлявшиеся на передвижных выставках. Это — «Исола деи Пескатори» Николая Дубовского, «Вид на Днепр из Царского сада в Киеве» Николая Бодаревского, «Базарная площадь в Гжатске» Исидора Уткина, «Портрет Стефана Уварова» Владимира Маковского, «Портрет госпожи Л» Александра Маковского и другие.

Директор Тверской областной картинной галереи Татьяна Куюкина отметила, что жители Тверской области впервые смогут посетить такую выставку русских художников-передвижников и познакомиться с полотнами, не экспонируемыми в государственных музеях.