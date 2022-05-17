Брюссель, 17 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. На данный момент Европейским союзом почти исчерпаны возможности по введению антироссийских санкций и их седьмой пакет будет создать очень сложно. Об этом 17 мая сообщает портал Euractiv со ссылкой на одного из евродепутатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Как отметил последний, если с предложением ввести эмбарго на поставки нефти из России уже сегодня наблюдается неразбериха, то с запретом на поставки российского природного газа все будет гораздо хуже.

«(Разработать) седьмой пакет санкций против Москвы будет крайне трудно… мы уже очень близки в тому, чтобы исчерпать свои возможности. Что будет включено в седьмой пакет?», — сказал он по итогам встречи глав МИД стран ЕС, состоявшейся 16 мая.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times сообщила, что причиной краха международной системы политической экономии может стать возможная конфискация активов России за рубежом.