Канберра, 17 мая, 2022, 10:37 — ИА Регнум. 17 мая стало известно, что резервный банк Австралии активно рассматривал вопрос о повышении ключевой ставки в стране в пять раз — сразу 40 базисных пунктов. Об этом сообщил телеканал NineNews со ссылкой на протоколы майского заседания совета директоров национального регулятора.

Процентная ставка

Детализируя аргументы за и против повышения рекордно низких процентных ставок, протоколы показывают, что правление центробанка обсуждало три варианта: поднять процентную ставку на 15 базисных пунктов, 25 базисных пунктов или 40 базисных пунктов.

В итоге в Резервном банке Австралии остановились на 25 базисных пунктах. Исторически низкая ставка была поднята с 0,1% до 0,35%. Это произошло впервые за 11 лет.

«Можно привести аргумент в пользу повышения ставки на 40 базисных пунктов, учитывая риски роста инфляции и текущий крайне низкий уровень процентных ставок», — говорится в протоколах заседания.