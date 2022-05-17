Париж, 17 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил на пост премьер-министра страны бывшего министра труда, 61-летнюю Элизабет Борн, которая стала второй женщиной, занявшей этот пост, после Эдит Крессон, сообщает Le Parisien.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Эдит Крессон оставалась на этой должности менее 11 месяцев, с мая 1991 года по апрель 1992 года, в течение второго семилетнего срока президента Франсуа Миттерана.

Отвечая на вопросы СМИ, после официального назначения Элизабет Борн, Эдит Крессон приветствовала назначение на пост «замечательного человека с большим опытом».

«Это очень хороший выбор», — заявила первая женщина во главе французского правительства, говоря о назначении Элизабет Борн.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон напрямую обратился к своему новому премьер-министру в Twitter.