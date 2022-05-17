Канберра, , 10:35 — REGNUM Медики и специалисты в области общественного здравоохранения в Австралии снова настаивают на введении обязательного масочного режима в закрытых помещениях, поскольку число новых случаев коронавируса снова растет в нескольких штатах страны. Об этом 17 мая сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее на этой неделе глава Австралийской медицинской ассоциации Омар Хоршид заявил, что система здравоохранения Западной Австралии не сможет справиться с эпидемиологической ситуацией, поскольку число новых случае приближается к 25 000 в день.

В отделении Австралийской медицинской ассоциации в штате Виктория уже призвали граждан добровольно носить маски в супермаркетах, театрах, на концертах и на футбольных стадионах.

В свою очередь профессор Австралийского национального университета Санджайя Сенанаяке признал тот факт, жители Австралии без энтузиазма относятся к подобным призывам.

«Я думаю, что люди устали от масок, от ковида», — сказал Сенанаяке в эфире Nine News.