Канберра, 17 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Медики и специалисты в области общественного здравоохранения в Австралии снова настаивают на введении обязательного масочного режима в закрытых помещениях, поскольку число новых случаев коронавируса снова растет в нескольких штатах страны. Об этом 17 мая сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Ранее на этой неделе глава Австралийской медицинской ассоциации Омар Хоршид заявил, что система здравоохранения Западной Австралии не сможет справиться с эпидемиологической ситуацией, поскольку число новых случае приближается к 25 000 в день.

В отделении Австралийской медицинской ассоциации в штате Виктория уже призвали граждан добровольно носить маски в супермаркетах, театрах, на концертах и на футбольных стадионах.

В свою очередь профессор Австралийского национального университета Санджайя Сенанаяке признал тот факт, жители Австралии без энтузиазма относятся к подобным призывам.

«Я думаю, что люди устали от масок, от ковида», — сказал Сенанаяке в эфире NineNews.