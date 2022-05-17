Ставрополь, 17 мая, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Ставропольском крае завершены весенние полевые работы. Аграрии засеяли почти 850 тыс. гектаров. При этом треть из них — зерновыми культурами, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. По его словам, работы по севу выполнены в срок, все необходимое для закладки будущего урожая в крае имеется.

Cap.ru Весенний сев

«Работы выполнены в оптимальные агротехнические сроки. В целом засеяно 847 тыс. га. Почти треть этой площади — под яровыми зерновыми культурами. Сейчас заботы аграриев — о подготовке будущего урожая. Всё необходимое для этого есть. Удобрениями, топливом сельхозпредприятия обеспечены в полном объеме», — говорится в сообщении Владимирова на его странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам губернатора, сельхозпроизводителям помогли для проведения сельхозработ в срок, выдав им кредиты на льготных условиях на сумму 14 млрд руб, а также оказав господдержку на 1,4 млрд рублей.

«Кажется, природа тоже хочет, чтобы Ставрополье и в этом году было с хорошим урожаем. Влаги в почве достаточно. Состояние озимых хорошее. На востоке края пшеница уже начинает колоситься», —