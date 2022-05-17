Канберра, , 10:34 — REGNUM 17 мая защитник прав беженцев Шейн Баззи успешно обжаловал решение федерального суда о выплате министру обороны Австралии Питеру Даттону более 35 000 долларов в качестве компенсации за моральный ущерб, после того как активиста признали виновным в клевете. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Этот иск касался не только меня. Он касается всех, кто хочет оставлять политические комментарии или критические замечания в социальных сетях», — сказал Баззи журналистам.

В сентябре 2021 года Питер Даттон подал в суд на Баззи из-за твита из шести слов, опубликованного 25 февраля, в котором, как он утверждал, его обвиняли в том, что он «защищает насильников».

Твит связан с новостной статьей в газете The Guardian, в которой сообщалось, что Даттон якобы сделал комментарии о том, что некоторые женщины пытались стать беженцами, ложно заявляя, что они были изнасилованы и им нужно было покинуть место содержания под стражей, чтобы приехать в Австралию и сделать аборт.