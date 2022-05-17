Москва, , 10:31 — REGNUM Правительство Москвы предоставляет поручительства и субсидирует ставки по займам для начинающих предпринимателей. Об этом 17 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Программа льготного кредитования позволяет малым и средним предприятиям, зарегистрированным на территории города не больше года назад, привлекать финансирование на особых условиях.

«Город выступает поручителем и субсидирует 14% ставки по кредиту — на величину ключевой ставки Центробанка. Благодаря этому у начинающих предпринимателей есть возможность получить заем на льготных условиях — вплоть до ноля процентов годовых», — сказала Сергунина.

Сниженная ставка действует в течение года. В зависимости от выбранного банка она составит от 0 до 18%. Заем выдается сроком до трех лет. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей.

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