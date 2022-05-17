Ереван, 17 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Одному из участников акции протеста в Ереване 17 мая во время задержания сломали руку. Об этом в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил адвокат Амрам Макинян, разместив фотографию правоохранителя.

Police.am Беспорядки в Ереване

«Полицейский на фото на глазах у всех сломал руку гражданину Мгеру Степаняну», — написал юрист.

Он добавил, что пострадавшего отправили в больницу.

Стоит отметить, что активные акции протеста в Ереване начались 1 мая. Протестующие требуют, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян ушёл в отставку. С 17 мая интенсивность протестов выросла. Сообщается, что утром активисты перекрыли более 50 улиц в столице.