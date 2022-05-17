Москва, , 10:30 — REGNUM Россия даже в нынешнем ее состоянии медленно, но верно возьмет Украину, однако без глубокой трансформации страны, элиты и общества она не выдержит более мощного конфликта, заявил в интервью журналисту Сергею Мардану лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире радио «Комсомольская правда».

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все, что происходит в России никак не связано с мировым выстраиванием. Россия не может так выстоять в мировом конфликте, ей надо меняться. А есть силы, которые очень сильно тормозят эти изменения. Но она решит украинскую проблему… Она будет брать дом за домом, прогрызать какой-нибудь четырехметровый железобетон, она ее возьмет… Она сначала возьмет вот эти котлы, которые создаст сама, а потом они их будет долго-долго нудно расковыривать, гораздо более нудно, чем в Мариуполе. Потом она зашевелится на юге, потом она почешет репу и подумает, Львов, или Харьков. Она возьмет», — заявил Кургинян.

По его словам, единственное, что может сорвать это взятие — это предательство элиты. Но глядя в глаза президенту России Владимиру Путину можно понять, что он возьмет Украину, даже если все окружение его будет противиться.

«Но представьте на минуту, что к этому подключается еще одна крупная военная страна. Это уже мобилизация. Если эта страна обладает еще военным потенциалом, упаси бог, военно-морским и прочим, это очевидная мобилизация. Этого данное общество без трансформации не выдержит. Этого не выдержит эта элита, этого не выдержит никто, а лихорадочно все это трансформировать тоже невозможно. На мой взгляд на это надо лет десять, но начинать надо прямо сейчас», — продолжил эксперт.

При этом уже сейчас Запад видит прекрасно, что резко меньшая по численности русская военная машина свое дело на Украине доделает, и вот это пугает его больше всего остального. Потому что тогда Западу нужно будет признать, что они проиграли, а не Украина. А как только это будет сказано, начнется праздник мирового непослушания.