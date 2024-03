Лондон, 17 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Мэтт Беллами сказал в новом интервью, что предстоящий новый альбом британской рок-группы Muse — Will Of The People — это «альбом величайших хитов — новых песен». Об этом он заявил 16 мая в беседе с The Big Issue.

NME Группа Muse

Трио из Тейнмута, вернувшееся в январе с треком Won’t Stand Down, выпустит свой девятый студийный альбом 26 августа на лейбле Warner Records.

В разговоре с порталом The Big Issue фронтмен Muse Беллами объяснил, что Will Of The People был написан отчасти в ответ на пожелания их звукозаписывающего лейбла, который хотел, чтобы группа выпустила сборник «лучших хитов».

«Мы достигли того момента, когда начались разговоры о том, что, может быть, стоит записать альбом величайших хитов, и мы были не очень-то за это», — сказал Беллами. «Так что это почти как если бы мы сделали альбом, который является альбомом величайших хитов, только из новых песен».