Москва, 17 мая 2022, 10:29 — REGNUM Государственную границу России в Ростовской области за сутки пересекли более 13 тыс. беженцев. Об этом 17 мая сообщили в погрануправлении ФСБ РФ по Ростовской области.
Беженцы прибыли в Россию с территории Донецкой Народной Республики. Всего за сутки пересекли границу 15 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, с 19 февраля в Ростовской области и других регионах России действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донбасса.
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