Москва, 17 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Государственную границу России в Ростовской области за сутки пересекли более 13 тыс. беженцев. Об этом 17 мая сообщили в погрануправлении ФСБ РФ по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна с беженцами из Донбасса

Беженцы прибыли в Россию с территории Донецкой Народной Республики. Всего за сутки пересекли границу 15 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 февраля в Ростовской области и других регионах России действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев из Донбасса.

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