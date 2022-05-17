Мадрид, 17 мая, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Власти Испании намерены взять обязательство перед НАТО по увеличению в два раза расходов на оборонную сферу, чтобы довести их до 2% ВВП в срок не позднее 2030 года. Об этом пишет испанское издание El País.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По версии издания, на саммите НАТО, который пройдёт в Мадриде в конце июня, власти Испании объявят о соответствующем обязательстве официально. Ранее премьер-министр страны Педро Санчес допускал возможность увеличения соответствующих расходов, но точные сроки не называл.

При этом в правительстве Испании не исключают, что такая цель может быть достигнута и на год или два раньше намеченного срока: всё упирается в динамику ВВП.