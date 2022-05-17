Волчиха, , 10:27 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю 17 мая известило о вынесении приговора ведущему ветеринарному врачу Волчихинского района, который за деньги выдавал предпринимателю документы на мясную продукцию без фактического осмотра.

Мясо

Всего, по данным следствия и суда, с 2017 по 2020 год врач получил взятку в размере более 260 тысяч рублей путем перечисления на подконтрольный банковский.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал полностью. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением государственного ветеринарного контроля (надзора) сроком на 5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, с осени 2021 года жителей Алтайского края, почти половина которого являются сельскими жителями, лишили основного источника доходов, запретив продавать мясо домашних животных, забитых на частных подворьях. С 10 ноября сделать это можно только на сертифицированных бойнях, которых нет.

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