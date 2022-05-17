Санкт-Петербург, 17 мая, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге собирают экспонаты для создания музея службы крови при Городской станции переливания крови. Об этом 17 мая сообщается в Telegram-канале «ЯдонорСПб. рф».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача крови

Станция переливания крови на данный момент собирает потенциальные экспонаты для будущего музея. Принять участие в этом предлагают и петербуржцам. Для передачи объектов можно связаться с организацией по электронной почте gspk. pr@zdrav. spb.ru

«Что важно: атрибутика донорского движения регионов России, исторические документы службы крови, исторические документы доноров, печатные газеты до 1945 года, телеграммы, фотографии, исторические плакаты, различные предметы для работы с кровью», — говорится в сообщении.

Отметим, что по данным станции на 17 мая, в Петербурге насчитывается более 100 тыс. доноров, из них более 17 тыс. являются почётными донорами.