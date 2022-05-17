Уфа, , 10:30 — REGNUM Новым начальником управления образования Уфы стал Азат Батыршин. Об этом 17 мая сообщил глава администрации города Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в муниципалитете.

Чиновник

Сообщается, что ранее возглавлявшая управление образования Уфы Елена Хаффазова перешла на работу в Кировский район Уфы заместителем главы администрации. За многолетний труд и плодотворную работу Мавлиев наградил Хаффазову почетной грамотой.

Отмечается, что последние годы Батыршин занимал должность директора полилингвальной школы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе назначен заместитель главы администрации города.