Назначен новый начальник управления образования Уфы
Уфа, 17 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Новым начальником управления образования Уфы стал Азат Батыршин. Об этом 17 мая сообщил глава администрации города Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в муниципалитете.
Чиновник
Сообщается, что ранее возглавлявшая управление образования Уфы Елена Хаффазова перешла на работу в Кировский район Уфы заместителем главы администрации. За многолетний труд и плодотворную работу Мавлиев наградил Хаффазову почетной грамотой.
Отмечается, что последние годы Батыршин занимал должность директора полилингвальной школы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе назначен заместитель главы администрации города.