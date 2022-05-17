Абакан, 17 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Заболеваемость COVID-19 за неделю в Хакасии снизилась на 30%, однако наблюдается рост заболеваемости пневмониями (на 49%). Эту информацию обнародовали 17 мая на заседании оперштаба.

ИА REGNUM Маски

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, заболеваемость ОРВИ среди детей в Хакасии на сегодняшний день превышает норму в 1,7 раза, среди взрослых — в 1,5 раза.

Продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Для создания коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения республики, сейчас этот показатель составляет 70%.

Региональное управление Роспотребнадзора предложило вернуть обязательное ношение масок в рабочих коллективах и во всех общественных местах.

Как подчеркнула главный государственный санитарный врач по Хакасии Татьяна Романова, ситуация в республике усугубилась: »Существенный рост пневмоний, обостряется ситуация с ОРВИ».

«Призываю участников совещания сделать правильные выводы из-за сложившейся обстановки, вернуть маски и быть примером для всех жителей нашей республики», — подчеркнула Романова.

Оперштаб рассмотрит предложение регионального управления Роспотребнадзора на следующем заседании.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с 5 мая был смягчён масочный режим. Обязательное ношение масок оставили в торговых центрах, общественном транспорте и для людей с признаками ОРВИ.