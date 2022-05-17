Ярославль, 17 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Руководитель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Эльхан Мардалиев не нашёл серьёзных проблем у украинских беженцев, живущих в санатории «Сосновый бор». Об этом коммунисты сообщили на странице Заволжского отделения партии ВКонтакте.

страница Заволжского отделения КПРФ «ВКонтакте» Эльхан Мардалиев в «Сосновом бору»

Обращение о проблемах с питанием и одеждой пришло от коммунистов Зеленоградского районного отделения города Москвы. В нём говорилось о недостаточности в питании, несправедливом распределении гуманитарной помощи и так далее.

Эльхан Мардалиев вместе с гражданскими активистами и помощниками выехал в санаторий « Сосновый бор «, чтобы на месте разобраться в сложившейся ситуации.

«По итогу поездки можно резюмировать следующее: к счастью, большинство обозначенных в письме-жалобе зеленоградских товарищей фактов не подтвердилось. Как и везде, есть некоторые проблемы, поскольку люди все разные, запросы у всех разные, многие продолжают находиться в состоянии стресса из-за пережитого и неопределённости своего будущего — это жизнь… А недопонимания с администрацией носят локальный, не массовый, а значит не системный характер. По заверению руководства санатория «Сосновый бор» все замечания будут учтены и решены в ближайшее время», — говорится в сообщении КПРФ.

Всего в санатории было размещено 150 беженцев. Треть из них разъехалась по родственникам в разные регионы России и страны бывшего СССР.

«Оставшимся, тем, кто пока не определился со своей дальнейшей судьбой, оказывается всяческая поддержка и помощь. Все дети посещают школу, один ребёнок получает уже профессиональное образование, правда от детского сада родители малышей отказались сами по ряду причин. Трудоспособным гражданам оказывается содействие в трудоустройстве, на стендах постоянно вывешиваются актуальные вакансии: 20 человек сейчас работает на машиностроительном предприятии «Агат» в Гаврилов — Яме, несколько человек работают прямо здесь на территории «Соснового бора». У людей также есть возможность безвозмездно выезжать за пределы санатория в город на служебном транспорте учреждения», — рассказали в партии.

Ярославские коммунисты не нашли и проблем с питанием.

«Конечно, нет большого разнообразия фруктов, снеков и каких-то напитков, но в целом всё очень достойно, сладостей детям тоже хватает. Для встреч с родственниками препятствий тоже никто не чинит. Но так как санаторий — объект всё-таки режимный, администрация требует предварительно писать заявления о желании съездить к родственникам или наоборот — принять их здесь», — сообщили в КПРФ.

По мнению, партитйцев, недопонимания и некоторые трения людей с персоналом возникли в самом начале на почве распределения поступающей гуманитарной помощи. Но сейчас система изменена.

«Каждая семья составляет списки необходимых им вещей, которые отрабатываются по мере поступления гумпомощи. А списки эти, надо заметить, внушительные, поскольку люди приехали в чём были и им требуется очень много всего- от нижнего белья до верхней сезонной одежды, средства гигиены, стиральные порошки и многое другое», — считают в Ярославском отделении КПРФ.

Ярославские коммунисты передали собранную ими гуманитарную помощь и призвали ярославцев продолжать помощь беженцам.