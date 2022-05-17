Воронеж, , 10:26 — REGNUM К административной ответственности за действия, дискредитирующие Вооружённые силы Российской Федерации, привлечён 59-летний житель Воронежа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Суд

Житель Железнодорожного района на своей странице в соцсети выложил видеозапись, дискредитирующую Вооружённые силы Российской Федерации. Видео также содержало призывы к проведению несанкционированных публичных акций. Посмотреть его мог неограниченный круг лиц.

В отношении мужчины полицейские составили протокол по части 2 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Суд признал воронежца виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 25 тысяч рублей.