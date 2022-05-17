Саратов, 17 мая, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Саратовской области индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле составил 102,05%, с начала года — 110,97%. Соответствующие данные приводит Саратовстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

Согласно официальной информации, продовольственные товары в апреле подорожали на 3,45%, индекс цен на непродовольственные товары составил 100,66%. С начала года продукты взлетели в цене на 14,66%, непродовольственные товары — на 11,92%.

Стоимость платных услуг возросла в апреле на 1,16%, с начала года — на 2,56%.

В апреле стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по Саратовской области составила 5423,20 рублей.

ИА REGNUM напоминает, глава Саратова Михаил Исаев отреагировал на повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте. По мнению мэра, ряд перевозчиков «словили синдром золотой антилопы».

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